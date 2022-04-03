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Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

#İzmir#Hakkari#Derecik
Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde arama- tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşüp şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) cenazesi memleketi İzmir'de düzenlenen askeri törenle gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Samanlı Hudut Birliğinde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, 31 Mart'ta arama- tarama faaliyeti esnasında dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düştü. Kupşen'i bulmak için toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu ve vatandaşların yardımıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, dün Kupşen'in cansız bedenine ulaştı. Acı haber şehit Kupşen'in İzmir'deki baba ocağına tez ulaştı. Bekar olduğu ve 3 kardeşten ikiziyle beraber büyüdüğü öğrenilen şehit Asteğmen Kupşen'in oturduğu ev ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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HAVA ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Asteğmen Kupşen için bugün öğlen, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi Necla Kupşen, babası Fikret Kupşen ve ikiz kardeşi Serhat Kupşen ile diğer yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili katıldı.

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Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin babası Fikret Kupşen ile kardeş Serhat Kupşen, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Şehidin bazı akrabaları tabutuna sarılıp, fotoğrafına bakıp gözyaşı döktü.

Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Öğlen kılınan cenaze namazı sonrasında, şehidin cenazesi tören mangası tarafından omuzlanarak askeri bando eşliğinde önce top arabasına ardından da cenaze aracına taşındı. Şehit Kupşen'in cenazesi, Kadifekale Hava Şehitliği'ne götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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#İzmir#Hakkari#Derecik

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