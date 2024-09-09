×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Ovacık#Şehit
Şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 11:21

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için Elazığ'da tören düzenlendi.

Haberin Devamı

Dün, Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda şehit olan jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi törenin yapılacağı Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Törende, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua okundu.

Şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

Daha sonra şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında taşınarak, nakledildikleri uçaklarla memleketlerine uğurlandı.

Şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

Haberin Devamı

Törene, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, şehitlerin yakınları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

Dün, Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş şehit olmuş, kazada jandarma astsubay çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştı.

Şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tunceli#Ovacık#Şehit

BAKMADAN GEÇME!