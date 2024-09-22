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Şehit askerin yakınlarının aracı kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Maşallah Abakay#Irak#Muş
Şehit askerin yakınlarının aracı kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 15:26

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 21 BF 066 plakalı pikap, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Şehit askerin yakınlarının aracı kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şehit askerin yakınlarının aracı kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, şehit Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını söyledi.

Şehit askerin yakınlarının aracı kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Aracın şarampole yuvarlandığını belirten Çakır, "Maalesef Kulp kara yolunda ilimize gelen araç kaza yaptı. Şehidimizin bir yakını hayatını kaybetti. Diğerleri de yaralı. Yaralılardan birinin durumu ağır." ded

Şehit askerin yakınlarının aracı kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Şehit askerin yakınlarının aracı kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

 

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#Maşallah Abakay#Irak#Muş

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