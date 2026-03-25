Şehit askerin naaşı, törenle memleketi Konya'ya uğurlandı

#Konya#Asker#Selman Akarsel
Şehit askerin naaşı, törenle memleketi Konyaya uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 10:14

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel’in (26) cenazesi, Iğdır'da düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

Kaza, dün Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarında meydana geldi. Iğdır 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı askeri araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay (23) şehit olurken, yaralı 4 asker ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26) de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın cenazesi, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda dün akşam düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.

Şehit askerin naaşı, törenle memleketi Konyaya uğurlandı

ULAŞTIRMA UZMAN ÇAVUŞ SELMAN AKARSEL İÇİN TÖREN

Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için de sabah saatlerinde Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 5’inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, ilçe kaymakamları ve kurum yöneticileri katıldı.

Şehit askerin naaşı, törenle memleketi Konyaya uğurlandı

Şehit askerin öz geçmişinin okunduğu törende Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Zahit Demirel, dua etti. Şehit askerin cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.

#Konya#Asker#Selman Akarsel

