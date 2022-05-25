Türkiye şehitlerini uğurluyor

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ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CELAL TEKEDERELİ MALATYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

PENÇE-Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla memleketi Malatya'ya getirilen şehit Celal Tekedereli için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; şehidin babası Cevat, annesi Aynur Tekedereli ve kardeşlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Vali Hulusi Şahin, 2'nci Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, askeri, mülki erkan ve çok sayıda kişi katıldı.



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Şehidin yakınları, törende güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına taşındı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla taşınan Celal Tekedereli'nin cenazesi, şehitlikte toprağa verildi. (Taha AYHAN / MALATYA - DHA)

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KAPILAY'A İSKENDERUN'DA SON VEDA

Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hatay'ın İskenderun ilçesi Nihal Atakaş Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Sabahat Özgürsoy Çelik, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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Bekar olduğu belirtilen şehit Kapılay’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından İskenderun Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran annesi Sevinç Kapılay, babası Erkan Kapılay ve kardeşi Berkan Kapılay, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Vatandaşlar da tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. (İzzet NAZLI / İSKENDERUN - Hatay - DHA)

Gözden Kaçmasın Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Haberin Tüm Görselleri

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN GÜLER'İN CENAZESİ MEMLEKETİ ANTALYA'DA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in (28) cenazesi, toprağa verilmek üzere askeri uçakla Antalya'ya getirildi.

Havalimanından düzenlenen törene şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Vali Ersin Yazıcı, şehidin annesi Berrin Güler ile kız kardeşi Merve Güler'e başsağlığı diledi.

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Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in cenazesi, ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Uncalı Şehitliği'nde toprağa verilecek. (Mehmet ÇINAR/ ANTALYA - DHA)