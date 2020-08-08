Şehit anısına yaptırılan şadırvanın açılışına şehit yakınları ve gaziler katıldı

Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Karaburun köyü yakınlarında, 18 Nisan 2017 tarihinde, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe (23), tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde şehit oldu. Şehit Bahçe'nin acısıyla yıkılan ailesi, oğulları için Erciş merkezdeki Kara Yusuf Paşa Camii'nin bahçesine, şadırvan yaptırdı. Geçtiğimiz hafta bitirilen şadırvanın açılışı ise Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehit yakınları ve gaziler tarafından yapıldı. Şehit babası Ömer Bahçe, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ile şehit yakınlarına teşekkür etti. Açılışta Kuran'ı Kerim okunup dua edildi.





