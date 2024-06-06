Şehit albaylar gözyaşlarıyla uğurlandı

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Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan havalandıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız İzmir’de, Hava Pilot Albay Gökhan Özen ise Eskişehir’de düzenlenen törenlerin ardından gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Hava Pilot Albay Gökhan Özen

Şehit pilotlar için İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda da askeri tören yapıldı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, askeri erkan ile şehitlerin eş, çocuk ve yakınları katıldı. Gökhan Özen’in Eskişehir’deki cenaze törenine kardeşi Pilot Kıdemli Albay Muharrem Özen de üniformasıyla katıldı.

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