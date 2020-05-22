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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 22.05.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti

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Şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti
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GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi. Şehit yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler, dua okuyup, çiçek bıraktı.

Gaziantep Valiliği 22-23 Mayıs'ta sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretine izin verileceğini duyurdu. Ramazan Bayramı öncesinde, şehit aileleri Asri Mezarlık şehitliğindeki yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu. Duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde bazı aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit oğlu Servet Tokmak'ın kabrini ziyaret eden Hacer Korkmaz, mezarına oğlu için aldığı bayramlık kıyafeti örterek gözyaşı döktü.

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