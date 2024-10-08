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Şehit ailelerine verilen ücretsiz hizmet için dernek başkanından 'yapmayın' çağrısı

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#Şehit Yakını#Gazi#Niğde
Şehit ailelerine verilen ücretsiz hizmet için dernek başkanından yapmayın çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 09:05

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşmaya Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, şehit aileleri ile gaziler için ücretsiz hizmet veren esnafa çağrıda bulundu.

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Vefa borcunu ödeme adı altında bazı esnaflar tarafından yapılan ücretsiz hizmeti uygun bulmadıklarını dile getiren Ömer Demir; 'Devlet şehit aileleri ile gazilerin her zaman yanında' diyerek yapılan ücretsiz hizmet rencide edici bulduklarını belirtti. Demir açıklamasında şunları söyledi; "Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Son zamanlarda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına bazı esnaflarımız tarafından kampanyalar yapılmaktadır. Bu kampanyaları şehit aileleri olarak uygun bulmuyoruz. Eğer bir esnafımız şehitlerimizi ve gazilerimizi düşünerek bazı kampanyalar yapmak istiyorsa bunu şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına değil, diğer ihtiyaç sahibi ailelere hiç kimse bilmeden yardım edebilir.”

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Devletin her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olduğunu ifade eden Demir; "Bu gibi kampanyaların yapılması iyi niyetten olabilir. Lakin altına yapılan yorumlar şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rencide etmektedir. Vatanın bölünmez bütünlüğü yüce Türk Milleti'nin birlik ve beraberliği için canını veren aziz şehitlerimizin ve uzuvlarını kaybeden kahraman gazilerimizin hiçbir kampanyaya ihtiyacı yoktur. Bu nedenden dolayı böyle kampanyaların paylaşılmamasını rica ediyoruz. Gerçekten şehitlerimiz adına bir kampanya yapılacaksa, araştırılıp ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve zor durumda olan ailelere yapılması gerek. Değerli esnaflarımızdan rica ediyoruz; şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına kampanya yapmamalarını rica ediyoruz” dedi.

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#Şehit Yakını#Gazi#Niğde

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