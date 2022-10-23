Şehit abiye ‘mavi bereli’ veda

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Şehit Yavaş için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda dün öğle vakti tören düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Aydın Baruş, askeri erkân, şehidin babası Ali ve annesi Mürşide Yavaş, kardeşleri Burak ve Esen Yavaş ile aile yakınları ve çok sayıda Ispartalı katıldı. Törende ağabeyinin üniformasını giyen Esen Yavaş, tabutun üzerine mavi bere bıraktı. Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin’in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Yavaş’ın cenazesi, merkeze bağlı Büyükgökçeli köyüne götürülerek toprağa verildi.