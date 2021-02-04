Şehit abiye asker selamı

Şehit Demirel için memleketi Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Törene şehit Demirel’in babası Hacı, annesi Hatice, eşi Merve, üç kardeşi, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri ile siyasi parti temsilcileri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit ağabeyinin üniformasını giyerek cenazeye katılan Fatma Vural’ın, “Ağlayıp o hainleri sevindirmeyeceğim. Canım kardeşim. Kurban olurum sana” diye ağıt yakması ve asker selamı yürek burktu.