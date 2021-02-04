MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit abiye asker selamı
GeriGündem Şehit abiye asker selamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şehit abiye asker selamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit abiye asker selamı
Abone Olgoogle-news

Suriye’nin İdlib kentinde 31 Ocak’taki terörist saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel (29) tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayıp şehit oldu.

Şehit Demirel için memleketi Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Törene şehit Demirel’in babası Hacı, annesi Hatice, eşi Merve, üç kardeşi, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri ile siyasi parti temsilcileri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit ağabeyinin üniformasını giyerek cenazeye katılan Fatma Vural’ın, “Ağlayıp o hainleri sevindirmeyeceğim. Canım kardeşim. Kurban olurum sana” diye ağıt yakması ve asker selamı yürek burktu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle