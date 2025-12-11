Şehirlere su bütçesi şart

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Kuraklık#Su Krizi#İklim Değişikliği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 07:00

Kuraklık, tarımı ve içme suyunu tehdit ederken çözüm için ‘su bütçesi’ formülü masada. Türkiye genelinde yaşanan kuraklığa dikkati çeken Prof. Dr. Murat Türkeş, “Su bütçeleri, her yılın değişen iklim şartlarına göre ve mevsimsel öngörüleri hesaplanarak yapılmalı” dedi.

Türkiye genelinde son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle birçok ilde su krizleri başladı. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık, tarım ve içme suyunu da tehdit ediyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye genelinde yaşanan kuraklığa dikkati çekerek, “Bizim orman ekosistemleri, su toplama havzaları, tarım, içme ve kullanma suyu gibi yaşanabilecek su krizlerinin önüne geçebilmek için mutlaka kentlerin su bütçelerinin oluşturulması gerekiyor” dedi.

Yaşanan ciddi kuraklığın aynı zamanda proaktif, önleyici ve bütünleşik kuraklık ve su yönetim döngüsünün olmaması ile ilgili bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türkeş, başka bir deyişle tarımsal ve hidrolojik kuraklığın ‘sosyoekonomik kuraklığa’ dönüşmüş durumda olduğunu vurguladı.

‘ÖNCEDEN PLANLANMALI’

Prof. Dr. Türkeş, özetle şunları söyledi: “Bilimsel amaçlara, temellere dayalı, yörenin hidrolojisi, hidroklimatolojisini ve değişen iklim koşullarını ve fiziki coğrafyasını dikkate alan kuraklık ve su yönetim planları ve bunların döngüsel planlar olması gerekiyor. Her yılın su bütçesi değişen iklim koşulları ile birlikte denetlenmeli. Çünkü bizde şöyle bir alışkanlık var. Altyapı, barajlar, kentlerin su yapıları oluşturulurken ya da bir bölgede bir uygulama yapılırken uzun süreli ortalamalara ve standart aşırılıklara dayalı bütçelere bakılıyor ve öyle mühendislik hesapları yapılıyor. Ancak bizim artık bu sistemler için, insan ve doğal sistemler için ama özellikle kentler ve tarım açısından baktığımızda her yılın koşullarını, değişen iklimi, hatta öngörüleri dikkate alan dinamik, çok disiplinli su bütçeleri oluşturmamız gerekiyor. Hidroklimatoloji, fiziki coğrafya, değişen iklim ve su talebinin iyi bilinmesi burada çok önemli. İklim değişikliğinin etkilerini izleyip saptamak, mevsimsel öngörüleri de dikkate alarak önlemleri çok önceden planlanlamalıyız.”

 

