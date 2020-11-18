Şehirlerarası seyahat yasağı olup olmayacağı pek çok kişinin kafasındaki soru işaretini oluşturmaya devam ediyor. Bazı işletmeler ve kişiler için tedbirler alan İçişleri Bakanlığı, bu tedbirleri genelge ile valiliklere gönderdi. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı uygulanacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI UYGULANACAK MI?

Şehirlerarası seyahat yasağı için henüz bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve valiliklerin internet siteleri aracılığıyla duyurulan Şehirlerarası seyahat yasağı hakkında herhangi bir açıklama olması halinde detaylar haberimize eklenecektir.