Şehirlerarası otobüs seferleri yasaklandı mı? Son dakika açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız." dedi. Virüsü önleme çerçevesinde otobüs seferleriyle de ilgili son dakika karar çıktı. Peki, otobüs seferleri durduruldu mu? Otobüsler çalışmayacak mı? İşte, son dakika açıklamanın detayları.

OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün yaptığı açıklamada, otobüs seferleri ile ilgili şunları söylemişti;

"Belki bu dönemin en temel yanlışlarından biri de budur. Buna ait bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz tamamen. İzin dışında, mücbir bir sebebin dışında otobüslerini kısıtlamak için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. O da doğru buldu."

GENELGE NE DİYOR?

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

Genelgede, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için, marketler ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçlarında ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Öte yandan, söz konusu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il, ilçe belediyeleri ile iş birliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması, uygulanması ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.