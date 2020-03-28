‘Şehirler izole edilebilir’

BAKAN Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından, toplamda 47 bin 823 testin yapıldığını bunlardan 2 bin 69’unun pozitif çıktığını açıkladı. Vaka sayısının 5 bin 698’e çıktığını, dün itibarıyla hayatını kaybeden 17 kişiyle birlikte can kaybının 92’ye ulaştığını belirten Koca şunları söyledi:

AYNI DURUMDA DEĞİLİZ

“10 Mart’tan bu yana hayat değişti. Kayıp sayılarının binlerle ifade edildiği, hasta sayının 90 bine yaklaştığı ülkeler var. Asla onlarla aynı durumda değiliz.

EN ÖNEMLİ TOPLANTI

Önümüzdeki günler istesek de istemesek de farklı olacak. Bu hastalık, bütün dünyada hayatı değiştirecek bir yayılma kabiliyetine sahip. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu? Var: Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek. Bugün Bilim Kurulu ile belki de en önemli toplantımızı yaptık. Yayılmaya karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Dünyada başarı göstermiş yöntemleri değerlendirdik.

ŞEHİRLERİN İZOLESİ

İnsanlar birbirlerine mümkün olduğu kadar az karşılaşmalı. Bunun için de çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konulmalı. En önemli konu, sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi. Teması en aza indirecek hayata ihtiyacımız var. Yayılmaya karşı bu prensip şu önemli noktaya dek varıyor, virüsün şehirden şehire taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belki şehirlerin izole edilmesi gibi düşünülebilir.

42 KİŞİ İYİLEŞTİ

Son 24 saatte 7 bin 533, toplamda 47 bin 823 test yapıldı. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92’yi buldu. 42 hastamız taburcu edildi. İnternet sayfamızda yayınlanmış durumda. Verileri oradan takip edebilirsiniz.

YOĞUN BAKIMLARDA SORUN YOK

Yüzde 62-63 oranında doluluğun olduğunu biliyoruz. Şu an yoğun bakımlarımızda bir sorun yok. Yerli üretim solunum cihazıyla ilgili de, mayıs başı gibi teslim edilmek üzere bir çalışmamız oldu.”

42 KİŞİ İYİLEŞTİ

Koca açıklamalırndan sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı:

İllerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz. Bazı illerimizde vaka sayılar fazla. Bu çerçevede Bilim Kurulu’nun önerileri oldu.

Şahısların veya özel bir kuruluşun kit alarak numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil.

SAĞLIK PERSONELİ İŞİNDEN AYRILAMAYACAK

SAĞLIK Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün dün yayınladığı genelgeye göre, sağlık personeli bir sonraki duyuruya kadar işinden ayrılamayacak. Genelge şöyle: “COVİD-19 salgını kapsamında sağlık hizmetinin sürdürebilirliğini etkin verimli bir şekilde sağlamak amacı ile 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır kararı alınmıştır.” (ANKARA)