Şehirler göç ve mülteci krizinden etkileniyor

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İmamoğlu, Mexico City’de, Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli tarafından havaalanında karşılandı. Zirvenin “Demokrasiyi savunurken” başlıklı oturumuna konuşmacı olarak katılan İmamoğlu, İstanbul’un son yıllarda, düzensiz mülteci ve sığınmacı göçü tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye’deki iç savaş 13 milyon insanı yerinden etti. Bu insanların çoğu Türkiye’ye sığındı. Ukrayna’daki ve Gazze’deki savaşlar, bölgede milyonlarca insanın yerinden edilmesini yol açarak, insani krizleri daha da derinleştirdi. Bu kriz, İstanbul ve Türkiye’nin tek başına omuzlayamayacağı kadar büyük

ŞEHİRLERİN ROLLERİ SINIRLI

Şehirler, göç ve mülteci krizinden doğrudan etkilenmekte. Ancak küresel politikaların şekillendirilmesindeki rolleri çok sınırlı. Bu nedenle belediye başkanları, karar alma sürecini etkilemek için daha fazla iş birliği yapmalı.”