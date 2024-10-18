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Şehirler göç ve mülteci krizinden etkileniyor

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#İstanbul Büyükşehir Belediye#İBB#Ekrem İmamoğlu
Şehirler göç ve mülteci krizinden etkileniyor
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meksika’nın başkenti Mexico City’de 11’incisi gerçekleştirilen ve dünyanın çeşitli şehirlerinden 500’den fazla belediye başkanının bir araya geldiği ‘Bloomberg CityLab 2024 Zirvesi’ne katıldı.

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İmamoğlu, Mexico City’de, Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli tarafından havaalanında karşılandı. Zirvenin “Demokrasiyi savunurken” başlıklı oturumuna konuşmacı olarak katılan İmamoğlu, İstanbul’un son yıllarda, düzensiz mülteci ve sığınmacı göçü tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye’deki iç savaş 13 milyon insanı yerinden etti. Bu insanların çoğu Türkiye’ye sığındı. Ukrayna’daki ve Gazze’deki savaşlar, bölgede milyonlarca insanın yerinden edilmesini yol açarak, insani krizleri daha da derinleştirdi. Bu kriz, İstanbul ve Türkiye’nin tek başına omuzlayamayacağı kadar büyük

ŞEHİRLERİN ROLLERİ SINIRLI

Şehirler, göç ve mülteci krizinden doğrudan etkilenmekte. Ancak küresel politikaların şekillendirilmesindeki rolleri çok sınırlı. Bu nedenle belediye başkanları, karar alma sürecini etkilemek için daha fazla iş birliği yapmalı.”

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#İstanbul Büyükşehir Belediye#İBB#Ekrem İmamoğlu

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