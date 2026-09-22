Şehirler farklı caniler aynı

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi’ndeki evde önceki gece Mehmet Ünlü (80) ile eşi Fadime Ünlü (75) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ünlü, eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Fadime Ünlü, hayatını kaybetti. Olayın ardından Mehmet Ünlü, eşinin cesedinin başında sabaha kadar bekledi.

Dün saat 06.00 sıralarında oğlunu telefonla arayan Mehmet Ünlü, “Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polise teslim edin, annenizi de defnedin” dedi. Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime Ünlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mehmet Ünlü gözaltına alındı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Konya’nın Hadim ilçesi Yukarıeşenler Mahallesi’nde evde geçen cumartesi gecesi, Mehmet Ali Sarıca (65), uyuyan eşi Fadime Sarıca’yı (63) elleriyle boğdu. Pazar sabahı kızını arayan Sarıca, annesinin yatakta hareketsiz yattığını söyleyip eve çağırdı. Gelen kızı, annesinin nefes almadığını fark etti. Mehmet Ali Sarıca, bir süre sonra da kızına annesini kendisinin boğduğunu söyledi.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Ali Sarıca, ifadesinde, psikolojik sorunlarının olduğunu, gece ilaçlar aldığını, sabah uyanınca eşini hareketsiz bulduğunu, eşini ise nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü.