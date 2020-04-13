Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Şehirler arası yolların ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemler arasında seyahat izin belgesi de bulunuyor. Otobüs veya özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden “e-Başvuru” ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabiliyorlar. Peki seyahat yasağı en zaman kalkacak?

ŞEHİRLER ARASI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Mart ayında İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine virüsü tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Bu genelge içerisinde şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılabileceği duyuruldu. Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden “e-Başvuru” ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.

Şehirler arası yolların ne zaman açılacağı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede, Türkiye'de vaka sayısında artışlar yaşanan corona virüsü (Covid-19) virüsünün en temel özelliğinin fiziksel temas ve hava yoluyla çok hızlı bulaşıyor olması denildi.

Vaka sayısındaki artışa dikkat çekilen genelgede, söz konusu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu belirtildi.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak alınan tedbirler genelgede şöyle yer aldı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00’den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.

Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

2 Gün süren sokağa çıkma yasağının son ermesinin ardından seyahat izin belgesi olan vatandaşlar için seyahat yasağı sona erdi. Seyahat izin belgesi için başvurularını yapan vatandaşlar onay çıkması durumunda şehirler arası yolculuk yapabilecek.