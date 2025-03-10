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Şehirler arası otobüste akılalmaz görüntü: Yolcular o anları böyle kaydetti

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#Otobüs#Erzurum#Yolcu Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 10:19

Erzurum’dan İzmir’e yolcu taşıyan otobüsün şoförü de seyir halindeki cep telefonuyla mesajlaşma görüntüleri şok etti.

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Ülkemizde tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazalarında azalış olmaması, her yıl binlerce insanımızın bu yüzden yaşamını kaybetmesinden ders alınmıyor.

Şehirler arası otobüste akılalmaz görüntü: Yolcular o anları böyle kaydetti

Erzurum’dan aldığı yolcularla İzmir yönüne hareket eden otobüs şoförünün telefonla mesajlaşması araçtaki yolcular tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Şoförün bu anlarda yol ile irtibatının kesildiği ve tamamen mesajlaşmaya odaklandığı görüldü.

Şehirler arası otobüste akılalmaz görüntü: Yolcular o anları böyle kaydetti

Yolcular cep telefonu ile kayıt altına aldıkları görüntüleri ve araçta yaşanan sıkıntıların tekrar yaşanmaması, önümüzdeki seyahatlerde kazalara sebep verilmemesi için turizm firması yetkililerine ulaştırdıklarını belirttiler.

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Şehirler arası otobüste akılalmaz görüntü: Yolcular o anları böyle kaydetti

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#Otobüs#Erzurum#Yolcu Otobüsü

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