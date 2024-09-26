Bu işi yapan neredeyse kalmadı: Aylık 100 bin lira kazanıyorlar... 'Bizden sonra gelenlere bırakmak istiyoruz'

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Türkiye'de geçmiş yıllardan bugüne kalelerden konutlara, sosyal alanlardan yollara kadar birçok yapının yapımında taşlar işlenerek adeta sanata dönüştürülüyor. Ancak taşı sanata dönüştüren inşaat sektöründe çalışan ustaların sayıları her geçen gün azalıyor.

Erzincan'da da sayısı yok denecek kadar az olan taş duvar ustaları randevu ile çalışıyor. Yazın Erzincan'da çalışan ustalar kış aylarında ise Muğla'ya giderek taş evler inşa ediyor.

"GÜZEL BİR ESER ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Taşları işleyerek sanata dönüştüren ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerine göre işçilik yaptıklarını belirterek, “Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Güzel bir işçilik, eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.” dedi.

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“Biz bu işin sanatkârıyız. Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz.” diyen Alkan, taş duvar ustasının pek fazla bulunmadığının altını çizdi. Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurguladı.

5 yıldır taş duvar ustalığı yapan Cevdet Akar, “Taşlar makineden geçmediği için biz elle yapıyoruz. Taşı istediğimiz şekle sokuyoruz. Bizim işimiz bu” şeklinde konuştu.

Almanya'da yaşayan, yaz aylarında Erzincan'a gelen gurbetçi Hıdır Yıldız ise Erzincan'da ev yaptırdığını ve bahçesine taş duvar ördürmeyi tercih ettiğini aktardı. Yıldız, taş duvar ustası bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi.