Şehir zorbası tekrar gözaltında

AFYONKARAHİSAR’da 23 Şubat’ta Gurur Şenel, sipariş ettiği çiğköftenin acılı olduğu gerekçesiyle işyeri çalışanı Yılmaz Koç’u defalarca yumruklamıştı. Koç, darp raporu alarak şikâyetçi olmuştu. Gözaltına alınan Gurur Şenel polis ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şenel’in çalıştığı işyeri de işine son son verdi. Yılmaz Koç, dün adliyede suç duyurusunda bulunarak “Sakinleştirmek için çabaladım ama sakinleşmedi ” dedi. Şenel, tepkilerin ardından dün tekrar gözaltına alındı. Bunun üzerine Şenel’in kardeşi Hüseyin Şenel dün gece çiğ köfteciye giderek elindeki içki şişesini cama fırlattı. İçerideki Bilal T.’ye küfür ederek dışarı çağıran Şenel, dükkanın önündeki sehpayı fırlatıp camı kırdı. İş yeri önündeki motosiklete de tekme attı. Hüseyin Şenel’i arkadaşları uzaklaştırdı.

Yaşananların ardından Gurur Şenel sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu: ”Dededen kalma 250 dönüm arazim var.”, “İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne.”, “Hak edene hakkını verdim sadece.”

VALİYLE SOHBET ETTİLER

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medyadan paylaşımında ”Çiğ köfte dükkanında saldırıya uğrayan kardeşimizle bir araya gelip ‘geçmiş olsun’ dedik” ifadelerini kullandı.