İstanbul karantinada... Şehir onlara kaldı: Eleman arıyoruz

Karantina uygulamaları nedeniyle birçok iş kapısı kapanırken, restoranların sadece paket servisle satış yapma kararı, kuryelere olan talebi artırdı. Birçok restoran, yemek siparişlerine yetişmek için motosikletli kuryeler için iş ilanları verdi.



Kuryeler ise bu durumdan son derece memnun. İstanbul’un boş sokaklarında tehlike atlatmadan siparişlerini dağıtabildiklerini söyleyen moto-kurye İsmail Himmet (30) “Sekiz yıldır bu işi yapıyorum. Birçok defa kaza atlattım. Sürücüler motosikletlilere dikkat etmiyor. Koronavirüs nedeniyle insanlar evine çekildi. Trafik şahane. Tehlikeye düşmeden gidip geliyoruz. Sadece bazı müşteriler virüs korkusu nedeniyle farklı davranıyorlar. Paketi kapıya asmamızı istiyorlar. Bazen müşterileri hiç görmüyoruz. Bunun dışında ulaşım bizim için rahatladı” dedi.



‘ELEMAN ARIYORUZ’



Taksim’de restoran işleten Ahmet Tekin ise “İnsanlar dışarı çıkmıyor. Telefon uygulamaları üzerinden satış yapıyoruz. İşler eskiye göre düştü ama yine de satışlar oluyor. Siparişler kurye ile gidiyor. Kuryede çalışacak eleman arıyoruz” dedi.



