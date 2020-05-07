MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKastamonu'da şehir merkezinde görüntülendi
GeriGündem Kastamonu'da şehir merkezinde görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

Kastamonu'da şehir merkezinde görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kastamonu'da şehir merkezinde görüntülendi
Abone Olgoogle-news

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde boş kalan sokaklarda gezen ceylan amatör kamera ile görüntülendi.

Korona virüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında Kastamonu'da sokaklar boş kaldı. Vatandaşların evlerinde kendilerini izole etmesi sonrasında Tosya ilçesinde boş kalan sokakları fırsat bilen bir ceylan ise şehir merkezine indi.

Şehir merkezine inerek boş sokaklarda gezen ceylan amatör kamera tarafından görüntülendi. Ana cadde üzerinde çevresine aldırış etmeden yürüyen ceylan şehir merkezine doğru giderek gözden kayboldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle