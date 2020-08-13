MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehir merkezine akın ettiler! Görenler şaşkına döndü
GeriGündem Şehir merkezine akın ettiler! Görenler şaşkına döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 20:31,Son Güncelleme:

Şehir merkezine akın ettiler! Görenler şaşkına döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda yaşayan ve şehrin simgesi haline gelen yılkı atları kent merkezine inerken, görenler şaşkınlık yaşadı.

Manisa’nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkında yaban hayatı süren yılkı atları, İzmir- Manisa yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında görülmeye başlandı. Kent merkezine inerek refüjde otlayan yılkı atları, ilginç görüntüler oluşturdu. Kent merkezinde yılkı atlarını gören sürücüler şaşırdı. Bazı sürücüler ise otomobillerini durdurarak atları izledi. Kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü, belediyeler ve hayvanseverlerin yem takviyesi yaparak beslediği yılkı atları, Türkiye’nin farklı noktalarından doğa severler tarafından ziyaret ediliyor.

Yılkı atlarını ilk kez gördüğünü dile getiren Manisalı vatandaşlardan Hakan Çokgör, şehre indiklerini görünce çok şaşırdığını ve çok beğendiğini dile getirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle