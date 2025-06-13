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Şehir magandası marketteki sırası tartışmasında kadını saçından savurup yere yatırdı, yumrukladı! Ayırmaya çalışanlara da saldırdı... O anlar kamerada...

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#Eskişehir#Market#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 20:41

Eskişehir’deki bir markette iki kadın kasa sırası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmada, kadınlardan birinin eşi olan S.T., iki kadın ve kavgayı ayırmaya çalışan bir erkek müşteriyi de darbetti. O anlar güvenlik kamareları tarafından kayıt altına alındı. S.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Olay, Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerindeki meydana geldi. Marketteki müşteri kadınlar D.T. ile Ş.K., kasa sırasında tartıştı.

D.T.’nin eşi S.T. de olaya dahil olarak diğer kadın müşteri S.K.’yı darbetti. Daha sonra ise araya girmek isteyen market çalışanı kadını ve erkeği de yumrukladı.

Çalışanların ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalanan S.T., gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli S.T.’nin karşısındakileri yumrukladığı anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. 

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#Eskişehir#Market#Kavga

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