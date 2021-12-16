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Şehir magandaları: Önce üzerlerine işediler sonra öldüresiye dövdüler

#Kadıköy Moda#Tuvalet#İşeme
Şehir magandaları: Önce üzerlerine işediler sonra öldüresiye dövdüler

İstanbul’un en nezih semtlerinden Kadıköy Moda’da pantolonunu indirerek binanın duvarına çişini yapan bir kişi, kendisine tepki gösteren müzisyen Okan Duman ve eşi İlke Devrim Duman’a saldırdı. Maganda ve arkadaşları Okan Duman’ı darp etti, eşinin üzerine de çişini yaptı. Savcılık 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

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BATERİST Okan Duman ve meslektaşı olan eşi İlke Devrim Duman, Kadıköy Moda’da evlerinin bulunduğu sokakta gece yarısı pantolonunu indirerek çişini yapan bir kişiyi uyardı. Ancak maganda özür dilemek yerine Okan Duman ve eşinin üzerine çişini yaptı ardından da arkadaşlarıyla birlikte çifte saldırdı.

Okan Duman aldığı darbeler nedeniyle yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer iki şüpheli ise kaçtı. Şüpheliler Emniyet’teki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Darp edilen Okan Duman’ın arkadaşı müzisyen Ayhan Sicimoğlu ise kavga anı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tepkiler üzerine savcılık, sokağa çişini yaptığı öne sürülen kişi ve 3 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı. Hastanede tedaviye alınan Okan Duman’ın duyma kaybı yaşadığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Şehir magandaları: Önce üzerlerine işediler sonra öldüresiye dövdüler



‘EŞİME VE BAKICIMIZA DA DARP VAR’

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Kavgada darp edilen müzisyen Okan Duman, o gece yaşananları şöyle anlattı: “Eşimle birlikte saat 01.00 sıralarında geldiğimizde caddede birinin alenen tuvaletini yaptığını gördüm. Eşim de yanımda olduğundan, ‘Ne yapıyorsun burada’ diye tepki verdim. 3-4 kişi üstüme çullandı. Uçan tekme yedim. Darbeyi alınca da yere düştüm, tekmelemeye başladılar. Eşimin de yere diz çöküp ‘Yapmayın, etmeyin’ deyişini gördüm. Eşime de darp var. Sesi duyan bakıcımız var ona da darp var, yaşlı kadın kendisi. Kafamda iki tane dikiş var, gözümde morluk ve duyma problemi yaşıyorum. Daha kötüsü de olabilirdi. Burası sıkıntılı bir bölge. Tuvaletini yapanlarla çok sık karşılaşıyoruz. İnsanlar normal bir şey gibi karşılıyor bu durumları. Her türlü şikâyetçiyim, sonuna kadar gideceğim bu işin.”

Şehir magandaları: Önce üzerlerine işediler sonra öldüresiye dövdüler

SİCİMOĞLU ADALET İSTEDİ

MÜZİSYEN, gezgin Ayhan Sicimoğlu, olayın görüntülerini kendi sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti. Sicimoğlu “Moda’nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donunu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda, arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşım da karısı ile eve geliyor. Ne yapıyorsun kardeşim deyince, ‘Sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri?’ diyor ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabii. Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi, oğlana dalıyor ve öldürün öldürün naraları ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor, yanı tutuksuz serbest. Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum. ‘Haydi adalet, ben hâlâ buradayım’ de...” ifadelerini kullandı.

‘UMUMİ TUVALETE DÖNDÜ’

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Telefonla görüştüğümüz Sicimoğlu, olaya birebir şahit olmadığını ancak yaşanan rezaleti duyurmak için arkadaşının başına gelenleri paylaştığını belirterek, “Bir süredir böyle gariplikler Moda’da devam ediyor. Orada yaşayanlardan benzer mesajlar alıyorum. Durumun alkol ile alakası yok. İçki yasağı ya da kısıtlaması istediğimiz de yok. Adap meselesi. Kanun, kural, denetim meselesi. Sanırım oralarda tuvalet yok! Güzelim Moda umumi tuvalete dönmüş. Görüştüğüm karakol komiseri ‘Ayhan Bey, 470 ruhsatlı mekân var, yetişemiyoruz’ diyor. Haklı, gördüm arı gibi de çalışıyorlar. Maalesef içmesini bilmeyen insanımız bol. Böyle işlek caddeler, sokaklar daha sıkı denetlenebilir. Ayrıca şiddete karşı kanunlar ile yapanın yaptığı yanına kalmaz ise bir başkası da buna cüret edemez” dedi.

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#Kadıköy Moda#Tuvalet#İşeme

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