Şehir magandaları İETT otobüsünün önünü kesip taş ve sopalarla saldırdı

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Olay, saat 07.00 sıralarında Avcılar'da meydana geldi. Şahintepe-Avcılar seferini yapan 147 kodlu İETT otobüsü şoförü Tarık Akçam, Tahtakale Mahallesi Necdet Semker İlkokulu önündeki İETT otobüslerine ait durağa girdi. Akçam yolcu aldığı sırada aynı durağa giren sivil bir araç sürücüsü korna çalmaya başladı. Daha sonra otomobilinden inen sürücü Tarık Akçam'ın yanına giderek, duraktan çıkıp yol vermesini istedi. Akçam'ın yolcu aldığını belirtmesi üzerine otomobil sürücüsü küfür ve hakaretler savurmaya başladı. Yolcuları aldıktan sonra duraktan ayrılan Tarık Akçam, 5 durak sonra yolunun aynı sürücü tarafından kesildiğini gördü.

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OTOBÜSÜ POLİS MERKEZİNE KADAR TAKİP ETTİLER

Otobüsün önünü kesen 2 saldırgan taş ve sopalarla içinde yolcuların bulunduğu otobüse saldırmaya başladı. Bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği saldırı anlarında otobüs içinde bulunanlar büyük korku yaşadı. Şoför Tarık Akçam otobüsü içinde yolcularıyla beraber Başakşehir Bahçeşehir Polis Merkezine kadar sürdü. Bu sırada iki saldırgan da otomobille polis merkezine kadar otobüsü takip etti. Polislere haber verilmesinin ardından ekipler olay yerinde iki saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Tarık Akçam ve iki saldırganın ifadeleri alındı.

"BU ARAÇTA HERKESİN AİLESİ VAR"

Polis merkezinden çıktıktan sonra yaşadığı olayı anlatan Akçam, "Arkamdan gelip kornaya bastılar. Daha sonra araçlarından inip yanıma geldiler, benden yol istediler. Yolcu aldığımı söyledim. Bu defa küfür ve hakaret etmeye başladılar. Bunun üzerine ben camı kapattım, yumruklamaya başladılar. Ben oradan çıkınca 5 durak beni takip edip yolu kestiler. Taşla, sopalarla saldırıp küfür ve hakaret ettiler. İnsanlar korktu, otobüsün içinde ağlayan çocuklar vardı. Ben de mecbur bu karakola kadar geldim. Onlar da 50 metre ileride durdular beni beklemeye başladılar, polislere parmak salladılar. Daha sonra polisler gidip onları alıp polis merkezine götürdü. İfadelerimizi aldılar. Biz sabah 4'te insanlara hizmet etmek için çıkıyoruz, gece 12'ye kadar mücadele ediyoruz. Bu araçta herkesin ailesi var, çocuğu var, kadınlar var. Yaptıkları hareket hiç hoş değil. Biz bunlarla hemen hemen her gün 2-3 defa karşılaşıyoruz. Yoluma devam edemediğim için polisler yardımcı oldu. Yolcuları indirip başka bir otobüse aktardık." diye konuştu. İki saldırganın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.