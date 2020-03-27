Şehir kelimesinin anlamdaş kelimeleri birkaç tanedir. Şehir kelimesinin eş anlamlısı kent, memleket, belde, büyük kent, şar kelimeleridir. Şehir kelimesi dilimizde birçok yerde kullanılmaktadır. Şehir kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde anlamı aşağıda belirtilmiştir:

- Kent, coğrafya

- Köylü kadınların başlarına, feslerin üzerinden sardıkları renkli örtü

Şehir Eş Anlamlısı

Yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Bu kelimelerden birisi de şehir kelimesidir. Şehir eş anlamlısı kelimeleri birden çok bulunmaktadır. Kent, memleket, belde, büyük kent, şar kelimeleri şehir kelimesinin eş anlamlı kelimeleridir. Bu kelimeler şehir kelimesi ile aynı anlam taşıdığı için şehir kelimesinin yerine de kullanılabilir.

Şehir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimenin diğer bir adı da anlamdaş veya yakın anlamdır. Şehir kelimesinin eş anlamlısı, anlamdaşı veya yakın anlamı kent, memleket, belde, büyük kent, şar kelimeleridir. Cümle içerisinde şehir kelimesinin yerine eş anlamlı kelimeleri de kullanılabilir.