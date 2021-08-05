Şehir ışıkları değil alev topları

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde devam eden yangın önceki gün Çayhisar ve Zeytinalan mahallelerinin yakınlarına kadar ulaştı. Yaklaşık 4 gündür bölgedeki ilerlemesini sürdüren yangının yerleşim yerlerine ulaşmasıyla köylüler hayvanlarını ve eşyalarını güvenli bölgeye taşımaya başladı. Köyceğiz’in dağlarından hızla köylerine inen alevler karşısında vatandaşlar büyük bir mücadele verdi. Özellikle Taşdibi mevkisinde köyün içlerine kadar giren alevlerin önüne son anda geçildi.

KÖYLÜLER YANGINA SET OLDU

Köyceğiz’deki yangına Dalaman’dan havalanan hava araçları müdahale ediyordu. Ancak dik yamaçlardan köye doğru inen yangın hızla ilerleyince yapılan çağrılar sonucu Ortaca ve diğer bölgelerden gelen köylüler Zeytinalan’daki vatandaşlarla beraber yangına karşı set çekti. Bu mücadelede en büyük şans ise bölgede yapılan zeytincilik faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılan sulama tankları oldu. Dolu halde bekleyen su tanklarını traktörlerin arkasına takan, kamyonetlerine atan köylüler alevlerin dibine kadar geldi. Su tanklarına uzun hortumlar takılarak yüzlerce metre uzunluğunda bir hatta yangınla mücadele verildi.

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