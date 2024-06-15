Şehir içinde kullanılmak üzere kiralanan araç Ankara'da parçalanmış halde bulundu

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İzmir'de bir araç kiralama şirketi, Kurban Bayramı öncesinde şehir içi kiraladığı aracın kiraladıktan kısa bir süre sonra Ankara'da olduğunu fark etti. Şirket yetkilileri bunun üzerine Ankara'da bağlı bulundukları Araç Kiralama Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz'a ve arabanın çalınmış olması ihtimaline karşı da polis ekiplerine haber verdi. İddialara göre aracı GPRS sisteminden takip eden Kızmaz, konuma ulaştığında arabanın parçalara ayrıldığını gördü.

Olay hakkında açıklamalarda bulunan Kızmaz, bayram öncelerinde araba kiralamalarının arttığını ve araba hırsızlarının da bu durumdan yararlanmak istediğini aktardı. Kızmaz, çalınan aracın da İzmir'den kiralandığını belirterek, “Araç İzmir içi kullanım olarak kiralandı. Daha sonra Ankara'ya geldi. Ankara'ya geldiğini, üyemiz fark ediyor, arıyor, kendisine ulaşamıyor. O esnada bize ulaşıldı. Biz de kendisinden konumunu istedik. Konum da bizim burada yıldız sanayi dediğimiz bir yer var orada araç parçaları satılıyor, orayı gösteriyor. Acilen oraya intikal ettik” diye konuştu.

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“ARABANIN YARI VAZİYETTEKİ HALİNİ GÖRDÜM”

Kızmaz, aracın bulunduğu konuma bizzat kendisinin de gittiğini belirterek, “Konumun oraya geldiğimizde pazar günü olması münasebetiyle aracın içeride olduğunu ve içeride 2 kişinin olduğunu gördüm. O esnada da kendileri beni görünce tedirgin bir hale geldiler. Ben kendi aracımı kapının önünden kaldırdım. Başka bir tarafta takibe başladım. Bu esnada şahıs kendisi çıktı. Şahsın önünü keserek o plakalı arabanın orada olup olmadığını sordum ve o da aracın orada olduğunu teyit etti, ‘Evet burada' dedi. Arabayı çıkartmasını söyledim. Bu esnada polisi aradım. Polis ekipleri gelene kadar biz şahısla orada bir ağız münakaşası ederek zar zor olsa da arabanın yarı vaziyetteki halini gördüm. Yani tekerler sökülmüş sadece arabanın arka bagaj kapağı kalmış. Bir saat daha yetişmeseydik araba komple parçalanıp yok edilecekti” açıklamasında bulundu.

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Şahsın emniyet güçleri tarafından yakalandığını dile getiren Kızmaz, yapılan araştırmalar sonucunda şahsın genelde yabancı plakalı arabaları, icralık arabaları ve kiralık arabaları parçaladığını ifade etti. Kızmaz, tüm araç kiralama şirketlerini de uyararak, aracı kiralanan kişilerin özellikle bayram ve bayram öncelerinde daha çok dikkat etmelerini istedi.

“BAYRAM TATİLİ NEDENİYLE HIRSIZLAR DA DEVREYE GİRİYOR”

Kızmaz, bayramda verdikleri araçların 10 günlük paket çerçevesinde verdiklerini ifade ederek, “Yani resmi tatil 10 gün ise 10 gün olarak paket olarak vermek istiyoruz. Bu esnada da hırsızlar da devreye giriyor. Yani diyor ki ‘Araba Kiralama şirketinden bayramda 10 günlük alırım. Götürüp bu tarafa 50 bin liraya satarım, o da 100 bin liraya satar' gibi dağılıyor. Bizler diyoruz ki araç kiralama şirketleri özellikle ince eleğin sık dokuması gerektiğini söylüyoruz. Her gelene malınızı teslim etmeyin. GPRS 2 tane olsun 3 tane olsun yani malınızın düşmanı olmayın hep bu yayınları canlı yayında devamlı baskı yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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“İZMİR'DEN KİRALANAN BİR BAŞKA ARACIMIZA ULAŞAMADIK”

Kızmaz, yine İzmir'den kiralanan bir araçtan daha haber alamadıklarını söyleyerek, “Maalesef araç kiralama firması üyemiz alt kiralama olduğundan takip cihazı takılmamış bayrama yetişmek için. Bu arabada şu anda Ankara'ya geldi. Buradaki emniyetteki dostlarımızla bu konuyu paylaştık, çalındı ihbarı verildikten sonra Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında. Bizim burada yine hurdacılar PTS kayıtlarında sadece hurdacılar sitesinde gözüküyor. Onun haricinde bir yere çıkmamış. Nerede bu araç hurdacılar sitesinin içerisinde yine parçalanmaya aday gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.

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“KOCAELİ'NDE DE HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI”

Kızmaz, bir başka olayın ise Kocaeli'nde yaşandığını belirtti. Kocaeli'nde hırsızların Araç Kiralamacıları Genel Başkan Yardımcısının ofisine gidip araç kiralamaya çalıştığını dile getirerek, “Araba kiralamak isterken bizim sistemlerimiz var. Sistemlerimize girdiğimizde oto hırsızı olduğunu görüyor. İzmir'den yine Adnan Menderes havalimanından arabayı çalmış, yok etmiş cezası yok. Maalesef güveni kötüye kullanma sebebiyle diye serbest bırakılıyor. Devlet büyüklerimizi hep söyledik. Lütfen bu güveni kötüye kullanmanın cezasını hapis cezası ile ağır ceza ile yargılayalım istiyoruz artık. Çünkü devamlı yazıyoruz biz bu yaz. Genel başkan yardımcımın ofisine gelip böyle bir olayla karşılaştık. Yani şu bayram özellikle vaka olarak şu anda 4 diyebilirim. Bizim birebir canlı şahit olduğumuz ve elimizdeki verilere istinaden” ifadelerine yer verdi.