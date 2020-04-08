Şehir hastanesinin arazisine yapılacak

Sancaktepe’de yapılacak olan tek katlı hastane için çalışmalar başladı. İş makineleri ve kamyonlar dün hastane yapılacak alana girdi. Hastanenin inşa edileceği Sancaktepe’deki arazi yaklaşık 50 yıl askeri üs olarak kullanıldı. Askeri birliğin başka bir yere taşınmasının ardından, arazide, dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak, içerisinde ambulans uçakların inebileceği pistler de bulunan 4 bin 100 yataklı şehir hastanesi inşa edilmesine karar verildi. Arazi Milli Savunma Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na devrildi. Atatürk Havalimanı da yeni havalimanın devreye girmesiyle boşaltıldı. Bir bölümünü özel uçaklar, bir bölümünü ise Devlet Konukevi’nden seyahat edecek misafirler kullanıyordu. Arazisi millet bahçesi olarak değerlendirilecekti. Hem Yeşilköy’deki hem Sancaktepe’deki hastaneleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Başakşehir gibi birçok şehir hastanesinin de müteahhiti olan Rönesans Medikal İnşaat yapacak. Şirket, 5 Nisan’da ‘Yeşilköy ve Sancaktepe Sahra Hastanesi’ isimli iki ayrı ihale yapıp, hasır çelik malzemesi alacağını ve sahra hastanesi

yapımında kullanacağını duyurmuştu.