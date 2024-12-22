Son dakika! Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü

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Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans helikopter, Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter hastane yakınındaki boş alana düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralıların olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

KAZANIN SİSTEN DOLAYI YAŞANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ambulans helikopterin Muğla'dan Ankara'ya gittiği öğrenilirken, kazanın sisten dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor.

Helikopterin hastaneye çarpması sonucu bina cephesindeki camların kırıldığı görüldü.