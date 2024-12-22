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Son dakika! Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü

Güncelleme Tarihi:

#Helikopter#Muğla#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 10:27

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir ambulans helikopter, yakınındaki boş alana düştü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Helikopterin Muğla'dan Ankara'ya gittiği öğrenilirken, kazanın sisten dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor.

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Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans helikopter, Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter hastane yakınındaki boş alana düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralıların olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Son dakika Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü

KAZANIN SİSTEN DOLAYI YAŞANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ambulans helikopterin Muğla'dan Ankara'ya gittiği öğrenilirken, kazanın sisten dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor.

Helikopterin hastaneye çarpması sonucu bina cephesindeki camların kırıldığı görüldü.

Son dakika Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü

Son dakika Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü

Son dakika Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü

Son dakika Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü

Son dakika Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü
Son dakika Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü
Son dakika Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü

Son dakika Muğlada hastaneye çarpan helikopter düştü

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#Helikopter#Muğla#Hastane

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