Şehir eylemlerinden sorumluydu... ‘Sincar kuryesi’ne nokta operasyon

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MİT, PKK’nın Türkiye’de şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS’nin de kurucuları arasında yer alan “Agit Gever” kod adlı Yılmaz Bayram’ın, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da, Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisine ulaştı. Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, Türkiye’ye yönelik yapılan eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Bayram, hedef listesine alındı. Bunun üzerine MİT saha ajanları, teröristi yakın takibe aldı. Ajanlardan gelen Bayram’ın silah ve mühimmat sevkıyatı yapacağı bilgisi üzerine MİT operasyonel ekibi harekete geçti. Sincar bölgesine geçen MİT ekibi, Bayram’ın içinde bulunduğu araca hava destekli operasyon yaptı. Nokta operasyon ile PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi.

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KANLI EYLEMLERİN FAİLİ

PKK’nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katılan Bayram, 2011-2016 yılları arasında yurtiçinde başta Hakkâri bölgesinde olmak üzere güvenlik güçlerine ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu. PKK’nın şehir yapılanması YPS kurucuları arasında yer aldı, hendek -barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

Daha sonra 2016 yılında Irak’ın Sincar ve Soran bölgelerine giderek, 2018 yılının ikinci yarısı itibarıyla Suriye’nin Haseke bölgesine geçiş yaptı. Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine katılan Bayram, 2020 yılı itibarıyla tekrar Irak’ın Sincar bölgesine geçti ve burada PKK/KCK-YBŞ sözde genel kurye sorumlusu oldu.

ARACINDA VURULDU

“Agit Gever” kod adlı Yılmaz Bayram, içinde bulunduğu araca yapılan hava destekli operasyonla öldürüldü.

5 TERÖRİST ETKİSİZ... ‘BARIŞ PINARI’NA SALDIRACAKLARDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.

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İSTANBUL’DA DEAŞ’A DARBE

İSTANBUL Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul’da 4 ilçede 5 farklı adrese önceki gün eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.