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Şehir eşkıyası yol kesip, İETT şoförünü silahla tehdit etti

#İETT#Silah#Tehdit

Eyüpsultan’da yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadığı İETT şoförünün önünü kesen trafik magandası, tabancayla tehdit ettiği şoföre küfürler savurup tokat attı. Yaşanan o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü İETT şoförünün önünü keserek elindeki tabanca ile şoföre tehdit savurup aşağıya indirdi. Trafik magandası küfürler savurup tokat attığı sürücüye dehşeti yaşattı.

Şehir eşkıyası yol kesip, İETT şoförünü silahla tehdit etti

Olayı gören vatandaşlar elinde tabanca olan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bir süre sonra trafik magandası aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT şoförünün ifadesini aldıktan sonra magandanın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde silahla otomobilden İnan bir kişi, İETT şoförüne saldırdığı ve yumruk attığı görülüyor.

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#İETT#Silah#Tehdit

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