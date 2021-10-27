Şehir eşkıyası

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Konya’da Kültürpark-Kaşınhanı seferini yapan otobüse, önceki gün 22.30 sıralarında Kültürpark durağında maske takmayan Adem Sarıtaş (38) bindi. Şoför ve diğer yolcular tepki gösterince tartışma çıktı, Sarıtaş otobüsten indirildi. Olayın ardından evine gidip tabanca alan Sarıtaş, başka bir araçla otobüsün peşine düştü. Otobüsü bulan Sarıtaş, durağa yanaştığında yeniden bindi.

YOLCUYA ATEŞ ETTİ

Aracın hareket etmesiyle birlikte tabancayı çıkaran Sarıtaş, tartıştığı yolculardan Recep Ceylan’a (25) 2 el ateş etti. Bacağından yaralanan Ceylan kanlar içinde yere yığıldı. Panik yaşayan yolcular, şoförün kapıyı açmasıyla sağa sola kaçıştı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylan, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Sarıtaş’ı (38) yayla evinde yakaladı. Sarıtaş, ilk ifadesinde “Otobüsten indirilirken beni sert bir şekilde iteklemişti. O yüzden ona ateş ettim” dedi. Ceylan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.