Şehir eşkıyaları... Yardım etmek istedi 6 yerinden bıçaklandı

Haberin Devamı

O sırada arkadaşlarını bekleyen Oğuzhan (27) ve Taha Çöpür kardeşler durumu fark ederek çocukları kavga etmemeleri konusunda uyardı. Grup ise “Bu bizim meselemiz, karışmayın” diyerek tepki gösterdi. Darp edilen çocuk olay yerinden uzaklaşırken, Çöpür kardeşler ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, gruptaki bir kişi elindeki bıçakla Oğuzhan Çöpür’ü 6 yerinden bıçakladı. Ağabey Taha Çöpür saldırganlara karşılık vererek kardeşini korumaya çalıştı. Saldırganlar, Oğuzhan Çöpür’ü bıçakladıktan sonra üzerine taş atarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oğuzhan Çöpür’ün bıçak darbeleri sonucunda iç organlarının hasar gördüğü belirlendi. Karnına onlarca dikiş atılan Oğuzhan Çöpür taburcu edildi. Saldırı ve bıçaklanma anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

AİLEYİ TEHDİT İDDİASI

Çöpür’ün tedavisi evde sürerken, ailesi tehdit mesajları aldıklarını söyledi. Aile, şikâyetçi olmamaları yönünde arandıklarını ve adres bilgilerinin kendilerine söylenerek baskı kurulduğunu kaydetti.

Oğuzhan Çöpür, “Şu an bizim ailemizi tehditvari mesajları, ses kayıtları var. Aramalar gerçekleşiyor. ‘Şikâyetçi olursanız farklı şekilde çözeriz.’ Bu şekilde ailemizi tehdit ediyorlar. Şu an benim hayatımdan çok fazla şey gitti. Güngören’deki çocuk (Atlas Çağlayan) vefat etti. Ben de aynı şekilde olabilirdim. Aile olarak şu an korkuyoruz” dedi.

Polis ekipleri, yaşları 18’den küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüpheli ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.