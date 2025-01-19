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Şehir eşkıyaları kamerada! Genci darbedip kaçırdılar

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#Diyarbakır#Polis#Suç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 12:06

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, aracına yakıt alan genci darbederek silah zoruyla arabaya bindirdi.

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Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesinde biri silahlı 4 şüpheli, otomobille geldikleri akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan kişiyi henüz belirlenemeyen bir nedenle darbederek arabaya bindirdi. Silahlı kişi, o sırada müdahale etmek isteyen kişiye doğru ateş açtı. Yerdeki kovanı alan şüpheli, beraberindekilerle darbettikleri şahısla birlikte olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Şüpheliler ve darbedilen kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Diyarbakır#Polis#Suç

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