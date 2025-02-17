×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehir eşkıyaları iş adamının kâbusu oldu! Evini kurşunlayıp telefonda sesleri dinlettiler

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İş Adamı#Sultangazi
Şehir eşkıyaları iş adamının kâbusu oldu Evini kurşunlayıp telefonda sesleri dinlettiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 10:25

Sultangazi’de haraç almak istedikleri işadamının evini kurşunlayan bu sırada telefon açarak silah seslerini dinleten 1'i kadın 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

Haberin Devamı

Olay, Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi, 1390 sokakta 9 Şubat Pazar günü meydana geldi. Haraç almak istedikleri galeri sahibi iş insanının evini kurşunlayan şüpheliler, bu sırada telefon ederek silah seslerini mağdura dinletti.

Şehir eşkıyaları iş adamının kâbusu oldu Evini kurşunlayıp telefonda sesleri dinlettiler

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda eve 4 kurşun isabet ettiği belirlenirken çevrede 10 adet boş kovan bulundu.

Şehir eşkıyaları iş adamının kâbusu oldu Evini kurşunlayıp telefonda sesleri dinlettiler

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gasp Büro Amirliği ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kullandığı otomobili yaklaşık 10 kilometre takip etti.

Haberin Devamı

Şehir eşkıyaları iş adamının kâbusu oldu Evini kurşunlayıp telefonda sesleri dinlettiler

Şüphelilerin yolda bir arkadaşlarıyla buluşarak olayda kullandıkları silahı arkadaşlarını verdikleri de belirlendi. Polis yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı.

Şehir eşkıyaları iş adamının kâbusu oldu Evini kurşunlayıp telefonda sesleri dinlettiler

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin poliste daha önceden suç kayıtları olduğu da belirlendi. Şüphelilerden silahlı saldırıyı gerçekleştiren Erkan K.’nin 10 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Şüpheliler 'Gasp', 'Ruhsatsız silah bulundurmak', 'Suç örgütü kurmak' ve ' Suç örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Şehir eşkıyaları iş adamının kâbusu oldu Evini kurşunlayıp telefonda sesleri dinlettiler

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İş Adamı#Sultangazi

BAKMADAN GEÇME!