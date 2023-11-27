Şehir eşkıyaları bir ailenin kâbusu oldu: Önce oğlunu dövdüler sonra otomobilini yaktılar

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Van’da eşinden şiddet gören Nurten Durdu, 5 sene önce 5 çocuğuyla birlikte Adana'ya taşındı. Ancak iddiaya göre burada da uyuşturucu müptelası ve satıcılar G.N., Y.N. ve Y.M., genç kadının Azad (21) ve Okan Abdullah (17) isimli oğullarına madde sattırmaya çalıştı. 2 kardeş bu teklifi kabul etmeyince anne Nurten Durdu 17 yaşındaki oğlunu Antalya’ya gönderdi.

ANNESİNİ ZİYARETE GELDİ, DARP EDİLDİ

2 hafta önce Okan Abdullah annesini ziyarete geldi. Burada ise iddiaya göre G.N., Y.N., A.M. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha gencin önünü kesip darbetti. Oğullarının darp edildiğini duyan anne ve ağabey ise olay yerine gidince grup tarafından taşlandı.

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Bu sırada ise gruptan bir kişi elinden bıçaklandı. Bıçaklanan şahsın ifadesinde ise ‘Beni Azad bıçakladı’ demesi üzerine Azad Durdu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİLLERİ YAKILDI

Aileden 300 bin lira para isteyen grup, parayı alamayınca da geçen 20 Kasım’da Durdu ailesinin evinin önünde duran 01 FU 152 plakalı otomobili kundakladı. Otomobilin yanma anı ise saniye saniye görüntülendi. Aile şikayetçi olurken polis ekipleri kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı.

“PARAYI VERMEYİNCE OTOMOBİLİ YAKTILAR”

Gazetecilere Nurten Durdu, halen tehdit edildiğini öne sürerek, “Geçen sene bu uyuşturucu satıcıları oğlum Okan’ın önünü kesip madde sattırmaya çalıştılar. Bende bunun üzerine oğlumu Antalya’ya gönderdim. Geçen hafta oğlum beni ziyarete geldi ancak onu görünce önünü kesip oğlumu dövdüler. 9-10 yaşlarındaki bir çocuk eve gelip ‘Oğlunuzu tarlada dövüp öldürdüler’ dedi. Gittik oğlumu kurtardık ama karşı grup bize taş attı, ruhsatsız silahla ateş etti. Sonrasında da bu olayı kapatmak için 300 bin lira benden para istediler. Parayı vermeyince otomobili yaktılar” dedi.

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“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Grubun halen kendilerini tehdit ettiğini söyleyen Durdu, “Benim oğlum cezaevine suçsuz yere girdi. Devletime sığınıyorum. 3 gündür oğlum cezaevinde. Otomobilimiz yandı ama yakanlar hala dışarıda. Burada can güvencemiz yok. 17 yaşındaki oğlumu kızımın evine yolladım. Bende başka yerde kalıyorum” ifadelerini kullandı.