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Şehir eşkıyaları

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bayrampaşa#Polis
Şehir eşkıyaları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 07:00

Sokaktaki gasp girişimine engel olmaya çalışan marketçi, annesi ve yanındakiler, 4 saldırganın yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırısına uğradı.

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İstanbul Bayrampaşa’da önceki gece 22.00 sıralarında yürüyen kişi, 4 şüpheli tarafından gasp edilmeye çalışıldı. Şüphelilerden kaçan kişi, markete girerek kurtulmaya çalıştı. Market sahibi ise bu kişinin peşinden gelen saldırganları uzaklaştırmak için uyarıda bulundu.

Ancak market sahibi, bir anda bu kişilerin saldırısına uğradı. Kalabalık grup sopalar, taşlar ve sandalyelerle market sahibi, annesi ve markette bulunan diğer 2 kişiye saldırdı. 4 kişi yaralanırken, saldırganlar marketten çıkıp kaçtı. Saldırı sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri, başlattığı çalışma sonunda yakalayarak gözaltına aldı.

 

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#İstanbul#Bayrampaşa#Polis

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