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Şehidin ortaya çıkan görüntüsü herkesi hüzne boğdu: 1 hafta önce en mutlu anını yaşamış

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#Şehit#Tolunay Kocaman#Burcu Kocaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 10:08

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 kişiden biri olunan Tolunay Kocaman’ın şehit olmadan 1 hafta önce yapılan kına gecesine ait görüntüler ortaya çıktı. Sadece 1 hafta evli kalabilen çiftin yaklaşık 8 yıldır sevgili olduğu öğrenildi.

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Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 kişiden biri olan 27 yaşındaki Tolunay Kocaman’ın şehadet haberi ailesinde derin bir acıya neden olmuştu. Şehit olmadan 1 hafta önce evlendiği eşi Burcu Kocaman, Tolunay Kocaman’ın tabutuna sarılarak "Aşkım ne olur evimize gidelim" diyerek feryat etmişti.

Şehidin ortaya çıkan görüntüsü herkesi hüzne boğdu: 1 hafta önce en mutlu anını yaşamış

KINASINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tolunay ve Burcu Kocaman çiftinin düğünlerinden bir gün önce organize ettikleri kına gecesine ait görüntüler ortaya çıktı. Oldukça mutlu olduğu görünen ve yakınları tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Tolunay Kocaman’ın, eşinin alnından öptüğü görülüyor. Sadece bir hafta evli kalabilen çiftten geriye kalan görüntüler adeta yürekleri dağladı. Öte yandan, çiftin 8 yıl sonunda evlendiği öğrenildi.

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Şehidin ortaya çıkan görüntüsü herkesi hüzne boğdu: 1 hafta önce en mutlu anını yaşamış

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#Şehit#Tolunay Kocaman#Burcu Kocaman

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