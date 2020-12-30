Ömer KOÇ / DHA
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Şehidin namazını ağabeyi kıldırdı
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir’in (28) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.
Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı. Şehit Ali Özdemir gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan Ali Özdemir’in silah arkadaşları, şehidin koğuştaki yatağına Türk bayrağı örttü. Yastığına da Özdemir’in fotoğrafını bırakan şehidin arkadaşlarından birisi Kur’an-ı Kerim okudu.
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