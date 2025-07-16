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Şehidin naaşı 67 yıl sonra memleketine uğurlandı

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#Şehit#Asker#Cenaze
Şehidin naaşı 67 yıl sonra memleketine uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 15:40

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akdoğan köyünde 1958 yılında sınırda çıkan çatışmada şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı'nın naaşı, 67 yıl sonra düzenlenen askeri törenle memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Zamkı, vatani görevini Mardin'de Suriye sınırında sürdürürken, 1958 yılında devriye görevi sırasında çıkan çatışmada şehit düştü.

Şehidin naaşı 67 yıl sonra memleketine uğurlandı

Kardeşi Ali Zamkı'nın talebi üzerine, şehidin mezarının Çankırı Şehitliği'ne taşınmasına izin verildi. Akdoğan köyünde bulunan mezar, sabah saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı ve askeri personel eşliğinde 67 yıl sonra açılarak tabuta konuldu.
Şehidin naaşı 67 yıl sonra memleketine uğurlandı

Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerin eşliğinde Kızıltepe Jandarma Tabur Komutanlığı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törenin ardından, Şehit Mustafa Zamkı'nın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'daki şehitliğe uğurlandı.

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#Şehit#Asker#Cenaze

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