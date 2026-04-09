×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehidin mezarındaki plaket görenleri duygulandırdı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 12:51

Adana’da Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 181’inci yılı dolayısıyla yapılan anma programında şehit polis memuru Murat Savaş Kale’nin mezarına bırakılan ‘Dünyanın en kral babası benim babam’ yazılı plaket, görenleri duygulandırdı.

Haberin Devamı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 181’inci yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Buruk Mezarlığı’ndaki şehitlikte, anma yapıldı. Şehit aileleri, yakınlarının mezarlarına giderek dua etti. Daha sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve beraberindeki şube müdürleri de şehit polislerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla sohbet eden Arıkan, çocuklarıyla da yakından ilgilendi.

Tunceli’de, 4 Eylül 2015’te Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi’ne PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale’nin mezarındaki plaketler ise görenleri duygulandırdı.

Haberin Devamı

Şehidin mezarına, 10 günlükken gördüğü oğlu Yusuf Nihat Kale’nin, ‘Dünyanın en kral babası benim babam’ yazılı plaket bıraktığı görüldü. Ayrıca üzerinde şehit ile oğlu Yusuf Nihat ve eşi Belgin Ünal Kale’nin fotoğraflarının bulunduğu tişörtün de mezar taşına asıldığı görüldü. 

