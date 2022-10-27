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Şehidin kanı yerde kalmadı! MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe-Kilit Operasyonu#PKK
Şehidin kanı yerde kalmadı MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 11:32

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#Pençe-Kilit Operasyonu#PKK

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