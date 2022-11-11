Şehidin kanı yerde kalmadı... MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.

Açıklamada, "Kahraman şehidimiz P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.