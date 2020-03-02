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Yaprak KOÇER/SAMSUN (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 16:21,Son Güncelleme:/

Şehidin hamile eşinden duygulandıran mesaj

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Şehidin hamile eşinden duygulandıran mesaj
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Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un (27) 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol, sosyal medya üzerinden "Emanetine hem anne, hem baba olacağım, güçlü olacağım. Sen hep bizimlesin biriciğim" paylaşımda bulundu. Acılı eşin paylaşımı yürekleri dağladı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, 3 gün önce memleketi Samsun’un Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehidin 2 yıl önce hayatını birleştirdiği 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol, sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Şehidin hamile eşinden duygulandıran mesaj

Şehit eşinin cenaze töreni ve mezarının fotoğraflarını paylaşan Özlem Elibol, "Ah canım benim, sen nasıl bir melektin ki tertemiz kalbin, bana sevgiyle bakan gözlerin vardı. Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki ;mübarek üç aylarda kandil gecesi sana şehadet şerbetini içmeyi, bana da şehit eşi olmanın gururunu nasip etti. Emanetine hem anne, hem baba olacağım, güçlü olacağım, sen hep bizimlesin biriciğim" ifadelerine yer verdi. Acılı şehit eşinin paylaşımı yürekleri dağladı.

Şehidin hamile eşinden duygulandıran mesaj

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