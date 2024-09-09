×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehidin hamile eşi, acı haberi alınca fenalaştı, bebeğini dünyaya getirdi

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Tunceli#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 13:45

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden biri olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir’de doğum yaptı.

Haberin Devamı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu. Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı ise doğum hazırlığı nedeniyle Balıkesir'deki baba evinde bulunuyordu.

Şehidin hamile eşi, acı haberi alınca fenalaştı, bebeğini dünyaya getirdi

Eşinin şehit olduğu haberini alan Gizem Büyükçaylı, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil servisine kaldırılan Büyükçaylı, sezaryen ile doğuma alındı. 8 aylık hamile olan Gizem Büyükçaylı, erkek bebek dünyaya getirdi. Büyükçaylı'nın servisteki kontrolleri devam ediyor. Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesinde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı.

Haberin Devamı

Şehidin hamile eşi, acı haberi alınca fenalaştı, bebeğini dünyaya getirdi

"HABERİ ALINCA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Aile yakınlarından İbrahim Bilgin, "Akşam şehit haberini alınca çok üzüldük. Eşinin hamile olduğunu, hastaneye kaldırıldığını duyunca hastaneye geldik. Şehidimizin Mehmet'i sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Allah şehidimize cennet makamı nasip eylesin. Evladına hayırlı ömürler nasip eylesin" şeklinde konuştu.

Şehidin hamile eşi, acı haberi alınca fenalaştı, bebeğini dünyaya getirdi

Şehidin hamile eşi, acı haberi alınca fenalaştı, bebeğini dünyaya getirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#Tunceli#Kaza

BAKMADAN GEÇME!