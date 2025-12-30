Şehidin haberi gelmeden ateşi düşmüş

Haberin Devamı

Acı haberi alan aileler, gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerin evlerine Türk bayrakları asıldı. Aileler evlerin önüne kurulan taziye çadırlarında taziyeleri kabul etti. Şehit polis memuru Turgut Külünk’ün acı haberi de yetkililer tarafından Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk (74) ile anne Kevser Külünk’e (70) ulaştırıldı. Baba Külünk, “Namazdan sonra televizyonu açtım. ‘Yalova’ diye altyazı geçti. ‘Yalova’ deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, telefonla ulaşamadım. ‘Benim oğlum gitti’ diye içime düştü” dedi. Anne Külünk de oğlunun emekliliğe 1 yıl önce hak kazandığını ancak görevine devam ettiğini söyledi. Evli ve 1 çocuk babası Külünk için bugün Akçakoca Merkez Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ŞEHİT POLİS İLKER PEHLİVAN

3 çocuk babası polis memuru İlker Pehlivan’ın (47), Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Tozlu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Yakınları Adana ve Mersin’de olan şehit Pehlivan, eşinin isteği üzerine Yalova’da toprağa verilecek. Şehidin anne ve babasının hayatta olmadığı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın DEAŞ dedikleri kirli şerefsiz soysuz bir taşerondur Haberi görüntüle

ŞEHİT YASİN KOÇYİĞİT

Polis memuru Yasin Koçyiğit’in (49) şehadet haberi, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde yaşayan annesi Hatice Koçyiğit’e verildi. Acı haberi alan anne, Yalova’ya gitti. Şehidin annesinin oturduğu binaya Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesi bugün Yalova’da düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere Şereflikoçhisar’a getirilecek. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.