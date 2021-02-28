Şehidin diploması ailesine teslim edildi

2013 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü’nden mezun olan Sorgun daha sonra polis olarak göreve başlamıştı. Aileye taziye ziyareti yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar şehidin diplomasını babası Nihat Sorgun’a teslim etti. Taziyede eski Başbakan Binali Yıldırım da şehit babasına telefonda taziyelerini iletti.