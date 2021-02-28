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Gündem
Musa KESLER
Haber Giriş: 28.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şehidin diploması ailesine teslim edildi

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Şehidin diploması ailesine teslim edildi
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Terör örgütü PKK tarafından Gara’da şehit edilen rehinelerden polis memuru Sedat Sorgun’un üniversite diploması ailesine teslim edildi.

2013 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü’nden mezun olan Sorgun daha sonra polis olarak göreve başlamıştı. Aileye taziye ziyareti yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar şehidin diplomasını babası Nihat Sorgun’a teslim etti. Taziyede eski Başbakan Binali Yıldırım da şehit babasına telefonda taziyelerini iletti.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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